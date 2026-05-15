Accadde oggi | 15 maggio Gino Strada e la nascita di Emergency
Il 15 maggio è ricordato come il giorno di nascita di Emergency, organizzazione fondata da Gino Strada. L’associazione si componeva di medici, infermieri e altri professionisti specializzati in interventi di emergenza. Fin dalla sua creazione, si dedicava alla gestione di crisi umanitarie, offrendo assistenza in zone di conflitto e aree colpite da disastri. La sua attività si sviluppava attraverso strutture e team specializzati, operando in diverse parti del mondo.
Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, una moltitudine di guerre e conflitti sconvolgeva il mondo, a causa della povertà e di malattie che dilagavano. Un fenomeno emergeva, quello delle mine antiuomo, invisibili e subdole, perché, laddove non uccidevano, mutilavano gambe e braccia. Ecco l’orrore di fronte agli occhi di Gino Strada, medico, specializzato in chirurgia d’urgenza e traumatologica, che a un certo punto della sua vita, decise di dedicarsi alle vittime di guerra, entrando a far parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa, per il quale dal 1989 al 1994, prestò soccorso nei teatri di guerra di vari continenti (Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Accadde oggi: 22 aprile, la nascita di LeninVladimir Il’ic Ul’janov, più conosciuto con lo pseudonimo Lenin, nacque a Simbirsk il 22 aprile 1870, in una famiglia benestante ebraica.
Accadde oggi: 3 marzo, la nascita della provincia di IserniaIl 3 marzo 1970 venne attuata la legge numero 20 del 2 febbraio che istitutiva la novantaquattresima Provincia d’Italia, quella di Isernia, e i...