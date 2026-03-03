Accadde oggi | 3 marzo la nascita della provincia di Isernia

Il 3 marzo segna la data di nascita della provincia di Isernia, una delle più piccole in Italia per numero di abitanti. La maggior parte dei comuni che la compongono conta meno di 1.000 residenti, rendendo questa provincia una delle meno popolose del Paese. La sua nascita risale a diversi decenni fa, quando fu istituita ufficialmente come entità amministrativa autonoma.

Il 3 marzo 1970 venne attuata la legge numero 20 del 2 febbraio che istitutiva la novantaquattresima Provincia d’Italia, quella di Isernia, e i cittadini dei comuni della provincia, e tutti gli schieramenti politici, si batterono per affermare un percorso di rinascita e progresso dopo i terribili eventi del secondo conflitto mondiale che così dolorosamente coinvolsero la popolazione isernina. Da quel momento l’Ente entrò effettivamente in funzione.Il decreto approvò lo scorporo della città di Isernia alla provincia di Campobasso, istituendo la nuova provincia molisana, con giurisdizione amministrativa sui 52 comuni dell’Alto Molise.Isernia, cittadina ricca di storia e tradizioni, acquisì così la sua autonomia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

