Accadde oggi | 22 aprile la nascita di Lenin

Da fremondoweb.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 aprile segna la data di nascita di un leader storico che ebbe un ruolo centrale in Russia. Durante la Prima Guerra Mondiale, egli auspicò che il conflitto si trasformasse in una rivoluzione proletaria, cercando di influenzare gli eventi politici del suo paese. La sua figura è rimasta legata a momenti cruciali della storia russa e mondiale, segnando un passaggio importante nel XX secolo.

Vladimir Il’ic Ul’janov, più conosciuto con lo pseudonimo Lenin, nacque a Simbirsk il 22 aprile 1870, in una famiglia benestante ebraica. Già a 17 anni si interessò di socialismo rivoluzionario di stampo marxista contro gli Zar. L’interesse maggiormente si acutizzò quando nel 1887 impiccarono suo fratello Aleksandr per aver partecipato a un attentato proprio contro lo Zar. Fu quello il momento esatto in cui lui stesso iniziò a partecipare a manifestazioni contro il regime degli Zar, arrivando per questo motivo anche a essere espulso dall’Università.A 23 anni fu arrestato per sedizione ed esiliato a Shushenskoye per tre anni, laddove si sposò con Nadežda Krupskaja.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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