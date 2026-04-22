Accadde oggi | 22 aprile la nascita di Lenin

Il 22 aprile segna la data di nascita di un leader storico che ebbe un ruolo centrale in Russia. Durante la Prima Guerra Mondiale, egli auspicò che il conflitto si trasformasse in una rivoluzione proletaria, cercando di influenzare gli eventi politici del suo paese. La sua figura è rimasta legata a momenti cruciali della storia russa e mondiale, segnando un passaggio importante nel XX secolo.

Vladimir Il’ic Ul’janov, più conosciuto con lo pseudonimo Lenin, nacque a Simbirsk il 22 aprile 1870, in una famiglia benestante ebraica. Già a 17 anni si interessò di socialismo rivoluzionario di stampo marxista contro gli Zar. L’interesse maggiormente si acutizzò quando nel 1887 impiccarono suo fratello Aleksandr per aver partecipato a un attentato proprio contro lo Zar. Fu quello il momento esatto in cui lui stesso iniziò a partecipare a manifestazioni contro il regime degli Zar, arrivando per questo motivo anche a essere espulso dall’Università.A 23 anni fu arrestato per sedizione ed esiliato a Shushenskoye per tre anni, laddove si sposò con Nadežda Krupskaja.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 22 aprile, la nascita di Lenin Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Accadde oggi: 3 marzo, la nascita della provincia di IserniaIl 3 marzo 1970 venne attuata la legge numero 20 del 2 febbraio che istitutiva la novantaquattresima Provincia d’Italia, quella di Isernia, e i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Cosa fare mercoledì 22 aprile 2026, a Parigi e nell’Île-de-France; Il 22 aprile celebriamo la Giornata Mondiale della Terra con il CREA e l'Istituto Marco Polo di Genova. Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI Il 21 aprile 1999, a Favara, in provincia di Agrigento, perdeva la vita Stefano Pompeo, 11 anni, vittima innocente della mafia. Il piccolo aveva deciso di accompagnare il padre durante una facebook Accadde oggi: 21 aprile, il Natale di Roma, 2779º compleanno della Capitale. Anticamente detto “Dies Romana” e conosciuto anche con il nome di Romaia, è una festività legata alla fondazione della città di Roma, festeggiata il 21 aprile. x.com