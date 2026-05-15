ACBC inaugura a Milano Innovation Hub l’innovazione diventa servizio integrato

Un nuovo spazio dedicato all’innovazione apre a Milano, nel quartiere di Via Signorelli. Si tratta di un Innovation Hub di 400 metri quadrati, ideato da ACBC, che si concentra sui settori fashion, luxury e lifestyle. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le idee possano essere sviluppate e portate rapidamente sul mercato. La struttura nasce con l’intento di integrare servizi e risorse per facilitare il processo di innovazione e progettazione.

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ACBC inaugura in Via Signorelli 10 il suo Innovation Hub: 400 mq pensati per ridefinire il modo in cui l’innovazione viene anticipata, progettata, sviluppata e portata a mercato nei settori fashion, luxury e lifestyle. Più che uno spazio, si tratta di una piattaforma operativa che rende tangibile il modello ACBC: un approccio end-to-end che integra ricerca sui materiali, sviluppo prodotto, strategia e go-to-market. Un posizionamento distintivo rispetto alla consulenza tradizionale, che si traduce in un sistema di servizi capace di accompagnare brand e produttori lungo tutta la filiera. Al centro c’è l’ Innovation Hub, cuore tecnologico e progettuale di ACBC, dove l’azienda opera lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: dallo sviluppo dei materiali al design e alla trasformazione, fino alla gestione del fine vita e alla circolarità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - ACBC inaugura a Milano Innovation Hub, l’innovazione diventa servizio integrato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Winter Olympics 2026 | Opening Ceremony LIVE | Fans Gather In Milan’s San Siro Stadium | N18G Sullo stesso argomento Pietrafitta Innovation Hub. Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibileCentinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH),... Leggi anche: Inaugura Casentino Tech Hub, un presidio di innovazione, formazione e servizi ACBC inaugura a Milano Innovation Hub, l’innovazione diventa servizio integratoACBC inaugura in Via Signorelli 10 il suo Innovation Hub: 400 mq pensati per ridefinire il modo in cui l’innovazione viene anticipata, ... panorama.it Acbc inaugura a Milano il suo Innovation hubLa società milanese di consulenza per l’innovazione sostenibile apre un centro di ricerca e sviluppo nel capoluogo lombardo. L’operazione conferma il consolidamento dell’azienda, sostenuto anche dall’ ... milanofinanza.it