Inaugura Casentino Tech Hub un presidio di innovazione formazione e servizi

Venerdì 10 aprile alle ore 11, è stata inaugurata a Poppi una nuova sede dedicata all’innovazione e alla formazione, denominata Casentino Tech Hub. La struttura si trova in via Trento 3 e ospita Resilia, un consorzio stabile composto da quattro imprese specializzate in diversi settori. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere insieme competenze, progetti e relazioni territoriali per sostenere attività di sviluppo tecnologico e servizi locali.

Il Cth Resilia inaugura la propria sede a Poppi, in via Trento n.3, venerdì 10 aprile alle ore 11. Resilia è un consorzio stabile di quattro imprese (S2R - Nhazca - Intelligearth - GeoAsset) che riunisce competenze specialistiche, visione progettuale e relazioni territoriali per promuovere il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: L’inaugurazione di Casentino Tech Hub Resilia Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del CasentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Le Officine Capodarno si confermano hub dell’innovazione per il territorio del Casentino. Si parla di: Nasce laboratorio dell’innovazione. Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallata; Nasce laboratorio dell’innovazione Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallata. L’inaugurazione di Casentino Tech Hub ResiliaResilia è un consorzio stabile di quattro imprese (S2R - Nhazca - Intelligearth - GeoAsset) che riunisce competenze specialistiche, visione progettuale e relazioni territoriali per promuovere il Casen ... lanazione.it