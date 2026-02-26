Pietrafitta Innovation Hub Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibile

Centinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH), l’ecosistema che segna l’avvio operativo della nuova stagione industriale della Valnestore. Una esposizione a partire dalle linee guida dell’accordo quadro regionale fino al progetto concreto, chiamando a raccolta università e partner istituzionali per dare vita a un polo di riferimento europeo per la sostenibilità. "Con l’approvazione dell’Accordo quadro – ha ribadito l’assessore Francesco De Rebotti – la Regione compie un passo decisivo verso la riqualificazione di un’area che rappresenta un patrimonio paesaggistico e industriale unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pietrafitta Innovation Hub , nasce in Umbria il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibiledi D.N. Martedì 24 febbraio, all’hotel Giò Jazz di Perugia, è stato ufficialmente presentato il Pietrafitta Innovation Hub (PIH), il nuovo Polo di Innovazione dedicato allo sviluppo e alla diffusione ... umbria24.it