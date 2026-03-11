Un uomo è stato condannato a due anni di reclusione nel processo con rito abbreviato davanti al Tribunale di Taranto, che si è concluso recentemente. L’accusa ha riguardato due episodi di abuso sessuale aggravato nei confronti di due giovani donne. La sentenza si è basata sulle prove presentate durante il procedimento giudiziario.

Tarantini Time Quotidiano Si è concluso davanti al Tribunale di Taranto il processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di un uomo accusato di due episodi di abuso sessuale aggravato ai danni di due giovani donne. Secondo l’impostazione accusatoria, i fatti si sarebbero verificati nell’arco della stessa giornata attraverso due distinti episodi. Nei capi di imputazione venivano descritti comportamenti ritenuti non consenzienti che avrebbero determinato una situazione di forte disagio e soggezione per le due presunte vittime, aggravata – secondo l’accusa – dalla posizione di autorità che l’imputato avrebbe esercitato nei loro confronti. Nel corso della discussione finale il pubblico ministero ha ribadito la fondatezza dell’impianto accusatorio chiedendo una condanna severa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Abusi sessuale aggravato, condanna a due anni nel processo con rito abbreviato

