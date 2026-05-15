Abusi edilizi al ristorante sul lago di Como | l’inchiesta coinvolge l’intera maggioranza di Brienno

Un’indagine riguardante presunti abusi edilizi è in corso presso un ristorante situato sul lago di Como. Le verifiche coinvolgono l’intera amministrazione comunale di Brienno, con controlli e ispezioni condotte dai funzionari competenti. Le accuse riguardano interventi edilizi non autorizzati nelle aree del locale. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità, che stanno valutando eventuali irregolarità e conseguenze legali legate alle presunte violazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui