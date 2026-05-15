Abusi edilizi al ristorante sul lago di Como | l’inchiesta coinvolge l’intera maggioranza di Brienno
Un’indagine riguardante presunti abusi edilizi è in corso presso un ristorante situato sul lago di Como. Le verifiche coinvolgono l’intera amministrazione comunale di Brienno, con controlli e ispezioni condotte dai funzionari competenti. Le accuse riguardano interventi edilizi non autorizzati nelle aree del locale. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità, che stanno valutando eventuali irregolarità e conseguenze legali legate alle presunte violazioni.
Brienno (Como), 15 maggio 2026 – L’indagine sugli abusi edilizi contestati al ristorante Crotto dei Platani di Brienno, in questi ultimi giorni si è allargata fino al Comune, coinvolgendo il sindaco Matteo Vitali, 40 anni, il responsabile dell’Area Tecnica Alessandro Colombo, 57 anni e il tecnico incaricato dal Comune Flavio Castiglioni, 67 anni, raggiunti da avviso di garanzia e destinatari di una perquisizione, con l’ipotesi di falso in atti amministrativi. I nomi coinvolti. Ma i nomi iscritti sul registro degli indagati dal sostituto procuratore di Como Davide Li Volti, sono molti di più: l’elenco comprende infatti tutti i consiglieri di maggioranza della lista Vivere Brienno, ad eccezione del vicesindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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