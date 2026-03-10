Al via la stagione 2026 di visite guidate ai borghi Lago di Como si parte da Brienno

La stagione 2026 delle visite guidate ai borghi del Lago di Como inizia con un appuntamento a Brienno, il prossimo sabato 14 marzo. Il paese, noto come il labirinto del lago, ospiterà un tour speciale che include l’apertura straordinaria della Galleria Mina. La giornata prevede un percorso tra le vie del borgo e l’accesso a questa struttura insolita.

Primo appuntamento: sabato 14 marzo nuovo tour a Brienno, il paese labirinto del nostro lago, con apertura straordinaria della Galleria Mina. C’è un luogo sul Lago di Como dove il tempo non ha fretta. Un borgo verticale, scavato nella pietra e affacciato sull’acqua, dove i vicoli si intrecciano come fili di una trama antica e ogni passaggio sembra custodire un segreto. Benvenuti a Brienno. Qui non si passeggia soltanto: si esplora. Brienno è un labirinto di scalinate, archi, sottopassi, cortili nascosti e improvvise aperture sul lago. Un intreccio di pietra e silenzio che invita a rallentare, ad alzare lo sguardo, ad ascoltare. È il paese del contrabbando romantico, quando tra Ottocento e Novecento le merci attraversavano di notte il lago e i sentieri di montagna, tra complicità, coraggio e storie sussurrate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Al via la stagione 2026 di visite guidate a borghi autentici e suggestivi del Lago di Como, si parte da BriennoPrimo appuntamento: sabato 14 marzo nuovo tour a Brienno, il paese labirinto del nostro lago, con apertura straordinaria della Galleria Mina.

Leggi anche: Como: itinerari sul lago. Tra spettacoli, musica, eventi e visite guidate

Altri aggiornamenti su Al via la stagione 2026 di visite...

Temi più discussi: Le nuove aperture sul Lago di Como: in arrivo grandi hotel e grandi chef; Le 7 meraviglie del Lago di Como da riscoprire in primavera; Adesivi in vetrina, pizza al banco - Como 1907; 7 idee mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano.

Sul Lago di Como si accende la stagione olimpica: MUSA riapre e lancia l’inverno gourmetMUSA sul Lago di Como apre a febbraio con nuovi menu per un inverno gourmet e un’esperienza esclusiva vista lago. notizie.it

Como, controlli sulle acque del Lago: ispezionate barche e battelli di lineaLa Polizia di Stato di Como, in questi giorni con l’imminente arrivo della bella stagione, ha intensificato i controlli di polizia sulle acque del Lario, servizi atti anche a scongiurare incidenti nau ... comozero.it

Rabbia sul Lago di Como: "Non è ancora primavera e già spuntano gli impuniti del parcheggio". Articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Il lago di #Como è splendido. I fischianti comaschi non lo meritano. #comointer x.com