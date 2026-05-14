Un’indagine sugli abusi edilizi al Crotto dei Platani di Brienno ha portato all’emissione di un avviso di garanzia per il sindaco della località. Le verifiche si sono concentrate anche sul Comune, coinvolgendo vari aspetti legati alle autorizzazioni e alle procedure edilizie. La vicenda si inserisce in un’inchiesta più ampia che riguarda le costruzioni nella zona e il rispetto delle normative urbanistiche.

Brienno (Como), 14 maggio 2026 – L’indagine sugli abusi edilizi al Crotto dei Platani di Brienno, si è estesa al Comune. Nei giorni scorsi la Procura di Como, con un decreto firmato dal sostituto procuratore Davide Li Volti, ha notificato un avviso di garanzia e contestuale perquisizione al sindaco Matteo Vitali, 40 anni, eletto a giugno 2022, al responsabile dell’Area Tecnica Alessandro Colombo, 57 anni e al tecnico incaricato dal Comune Flavio Castiglioni, 67 anni. L’ipotesi di reato è di falso in relazione a delibere del Consiglio Comunale, atti amministrativi e relazioni tecniche riferibili alla pianificazione urbanistica del Comune di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi edilizi al Crotto dei Platani di Brienno: avviso di garanzia per il sindaco Matteo Vitali

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