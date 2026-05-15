Abbiamo paura di ciò che non conosciamo | il cast di ' Carmen è partita' racconta il film
“Carmen è partita” è il nuovo film diretto e interpretato da Domenico Fortunato. Arriva in esclusiva su RaiPlay il 16 maggio e racconta una storia fatta di “stranezze”, solitudine e fragilità umane sullo sfondo di un piccolo borgo nella valle del Tevere. Protagonisti sono Domenico Fortunato. 🔗 Leggi su Today.it
Ciò che non conosciamo ci spaventa davvero #shorts
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Abbiamo paura di condivedere ciò che abbiamo perché temiamo di rimanere senza niente ... ...e dimentichiamo che accendere la luce di un fratello non diminuisce la tua. Post realizzato dalla Casa di Violet con immagini scelte dal web facebook
È normale avere paura di ciò che ci riserva il futuro? reddit
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