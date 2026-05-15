Abbiamo paura di ciò che non conosciamo | il cast di ' Carmen è partita' racconta il film

“Carmen è partita” è il nuovo film diretto e interpretato da Domenico Fortunato. Arriva in esclusiva su RaiPlay il 16 maggio e racconta una storia fatta di “stranezze”, solitudine e fragilità umane sullo sfondo di un piccolo borgo nella valle del Tevere. Protagonisti sono Domenico Fortunato. 🔗 Leggi su Today.it

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Ciò che non conosciamo ci spaventa davvero #shorts

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