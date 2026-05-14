‘Carmen è partita’ tra mistero e solitudine | il film che guarda dentro la provincia

Da quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo film ambientato in una provincia italiana esplora il rapporto tra silenzio e solitudine, raccontando la storia di una donna che lascia il suo luogo di origine. Le scene mostrano paesaggi di borghi chiusi, con finestre leggermente aperte e strade vuote, mentre le conversazioni tra gli abitanti si concentrano sulla presenza o assenza di qualcuno. La narrazione si svolge tra case e locali, riflettendo le dinamiche di una comunità che si confronta con la partenza di una persona e i silenzi che la circondano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento che riempie case e bar, una sopravvivenza collettiva. Intorno alla piazzetta del paesino del film Carmen è partita, il pettegolezzo diventa giudizio e la solitudine una condanna invisibile. Durante l’intervista per SediciNoni, Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni raccontano le fragilità umane, la provincia, quel bisogno feroce di essere visti al di là delle etichette. Diretto da Domenico Fortunato e disponibile dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay, il film racconta la misteriosa scomparsa di Carmen (Giovanna Sannino), giovane donna enigmatica e bellissima, che sconvolge l’esistenza di Amedeo (Domenico Fortunato), un sarto schivo e malinconico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

8216carmen 232 partita8217 tra mistero e solitudine il film che guarda dentro la provincia
© Quotidiano.net - ‘Carmen è partita’, tra mistero e solitudine: il film che guarda dentro la provincia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il teatino Matteo Passarelli firma la colonna sonora del film "Carmen è partita"Dal 16 maggio sarà disponibile su Rai Play il film "Carmen è partita" di Domenico Fortunato, in cui c’è anche un po’ d’Abruzzo.

Scomparsa di Carmen: il mistero che scuote un borgo vicino a Roma? Punti chiave Chi nasconde la verità dietro il muro di silenzio del borgo? Come ha fatto Carmen a sparire senza lasciare tracce nel laboratorio?...

Temi più discussi: ‘La stranezza’ a Mentana con ‘Carmen è partita’; Carmen è partita, il nuovo film di Domenico Fortunato arriva in esclusiva su RaiPlay; Torna Domenico Fortunato su RaiPlay con il film Carmen è partita; Carmen é Partita. Tersigni, la libertà non ha etichette.

carmen è partita traIntervista a regista e attori del film Carmen è partitaIl silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento che riempie case e bar, una sopravvivenza collettiva. Intorno ... quotidiano.net

carmen è partita traMENTANA – Carmen è partita, su RaiPlay il film girato e ambientato nel BorgoDa sabato 16 maggio arriva in esclusiva su RaiPlay Carmen è partita il nuovo film di Domenico Fortunato, per l’appuntamento settimanale con Sabato Cinema che prevede la programmazione di importanti ... tiburno.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web