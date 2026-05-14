Un nuovo film ambientato in una provincia italiana esplora il rapporto tra silenzio e solitudine, raccontando la storia di una donna che lascia il suo luogo di origine. Le scene mostrano paesaggi di borghi chiusi, con finestre leggermente aperte e strade vuote, mentre le conversazioni tra gli abitanti si concentrano sulla presenza o assenza di qualcuno. La narrazione si svolge tra case e locali, riflettendo le dinamiche di una comunità che si confronta con la partenza di una persona e i silenzi che la circondano.

Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento che riempie case e bar, una sopravvivenza collettiva. Intorno alla piazzetta del paesino del film Carmen è partita, il pettegolezzo diventa giudizio e la solitudine una condanna invisibile. Durante l’intervista per SediciNoni, Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni raccontano le fragilità umane, la provincia, quel bisogno feroce di essere visti al di là delle etichette. Diretto da Domenico Fortunato e disponibile dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay, il film racconta la misteriosa scomparsa di Carmen (Giovanna Sannino), giovane donna enigmatica e bellissima, che sconvolge l’esistenza di Amedeo (Domenico Fortunato), un sarto schivo e malinconico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Carmen è partita’, tra mistero e solitudine: il film che guarda dentro la provincia

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