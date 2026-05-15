Siparietto simpatico - e polemico - tra Darderi e il pubblico romano. Qualcuno dalle tribune urla un "abbiamo pagato!", lamentandosi del poco spettacolo che l'italoargentino stava portando in campo contro Ruud (vincitore 6-1 6-1). Darderi fa il gesto di porgergli la racchetta e poi gli manda un bacio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Abbiamo pagato!": pubblico polemico contro Darderi, lui reagisce così

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Darderi travolto da Ruud a Roma, un tifoso lo accusa: “Abbiamo pagato!”. Lui gli dà la racchettaDarderi nella semifinale persa a Roma contro Ruud ha reagito con un tifoso che ha fatto riferimento alla sua prestazione non esaltante.

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