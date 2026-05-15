Abbandona il cane da solo in casa per 5 giorni | divieto di adottare per 5 anni in Scozia Il daspo cinofilo che manca in Italia

Un uomo in Scozia è stato vietato di possedere animali per cinque anni dal tribunale di Peterhead, dopo aver ammesso di aver lasciato il proprio cane da solo in un appartamento sporco per cinque giorni. La decisione si basa sulla violazione delle norme sul benessere animale, che prevedono sanzioni in caso di abbandono o cattivo trattamento. In Italia, invece, non esiste ancora un divieto specifico di questo tipo, chiamato “daspo cinofilo”, che invece è previsto in altri paesi europei.

Un uomo è stato interdetto dal tribunale di Peterhead, in Scozia, dal detenere animali per cinque anni dopo aver ammesso di aver violato la legislazione sul benessere degli animali dopo aver lasciato da solo il suo cane per cinque giorni in un appartamento sporco. Il "daspo" cinofilo che ancora manca in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tremenda, abbandona il cane per andare in vacanza… vergogna. #cane #abbandonato #viralvideo

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