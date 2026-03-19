Prossima fermata casa | a Roma chi prende i mezzi pubblici può facilmente informarsi sui cani da adottare

A Roma, chi utilizza i mezzi pubblici può trovare informazioni sui cani disponibili per l’adozione grazie a una campagna chiamata “Prossima fermata, casa”. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare animali e a favorire il contatto tra i potenziali adottanti e le strutture che si occupano di cani in cerca di famiglia. La campagna coinvolge diversi mezzi di trasporto pubblico della città.

“Prossima fermata, casa” è il nome della campagna di sensibilizzazione per promuovere le adozioni dai canili della Capitale attraverso l’uso di un QR code stampato sui biglietti dei mezzi pubblici: basta scannerizzare per conoscere i cani in attesa di una famiglia al canile della Muratella e di Ponte Marconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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