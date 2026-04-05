A9 notti di stop tra Como e Svizzera | tratti chiusi e svincoli off limits

Tra il 7 e l’11 aprile, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste diverse chiusure notturne tra Como e il confine svizzero. Durante questa settimana, alcuni tratti e svincoli molto frequentati saranno interdetti al traffico, con divieti di accesso e blocchi temporanei. Le chiusure riguarderanno principalmente i tratti tra Como e Svizzera, con modifiche alla viabilità che coinvolgeranno soprattutto gli svincoli più trafficati della zona.

Settimana di cantieri sulla A9: chiusure notturne tra Como Centro, Chiasso, Turate e Uboldo con uscite obbligatorie e deviazioni L’intervento più impattante è previsto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, quando sarà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In quella stessa fascia oraria sarà chiusa anche l’entrata di Como Centro in entrambe le direzioni. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile (22:00–5:00) sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Lainate. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Como Centro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A9, raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso: tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimanaSulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste due notti di chiusura della carreggiata in direzione Lainate.

A9, due notti di chiusure tra Origgio, Saronno, Turate e Como: come muoversiSulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma due notti di interventi per l’ispezione e la manutenzione delle barriere di sicurezza.

Temi più discussi: A9, quattro notti di chiusure tra Lomazzo e Fino Mornasco: cambia la viabilità; Chiusure di aprile sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per il transito di trasporti eccezionali; Stop al cantiere infinito a ridosso del confine: Il viadotto durerà altri 50 anni; Traffico Pasqua e Pasquetta: i punti critici della viabilità in Lombardia su strade e autostrade.

A9, quattro notti di chiusure tra Como e Chiasso: tutte le tratte e gli orariSi parte lunedì 23 marzo alle 22: coinvolti Como Centro, Lago di Como e i collegamenti verso Chiasso e Lainate, con svincoli chiusi e deviazioni obbligatorie per più notti consecutive ... quicomo.it

A9, quattro notti di chiusure tra Lomazzo e Fino Mornasco: cambia la viabilitàNuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Tra lunedì 30 marzo e venerdì 3 aprile sono previste una serie di ... quicomo.it

La Serie A sbarca in Australia: ci sarà anche il Palermo Ecco quali partite si giocheranno e quando https://qds.it/da-milan-como-a-juve-palermo-la-serie-a-in-australia-ad-agosto/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook

#Fabregas e i pochi italiani al #Como: “Ci sono tanti giocatori che mi piacciono, ma giocano alla Juve, all'Inter... #Palestra ovviamente mi piace, #Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano li è perché sono bravi. Per Palestra però x.com