A2 cade ad avellino Fortitudo altro ko Domenica gara-5
Durante la partita di sabato tra Avellino e Fortitudo, la squadra locale ha vinto con il punteggio di 76-67. L'incontro si è svolto in un palazzetto dove i padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo, mantenendo un vantaggio stabile durante tutto il quarto finale. Tra i giocatori più prolifici, il numero 28 di Avellino ha segnato 28 punti, mentre per l'altra squadra il miglior realizzatore è stato il numero 20 con 20 punti. La serie proseguirà domenica con gara cinque.
AVELLINO BASKET 76 FORTITUDO 67 UNICUSANO AVELLINO: Francis 28, Grande 5, Lewis 20, Cicchetti 5, Zerini 2; Fresno 11, Pullazi, Jurkatamm 5; Pini ne, Fianco ne; Donati ne. All. Di Carlo. FLATS SERVICE BOLOGNA: Della Rosa 11, Perkovic 1, Sarto 16, Anumba 2, Sorokas 14; Imbrò 13, Fantinelli, Mastellari 3, Moretti 1, De Vico 6. All. Caja. Arbitri: Pellicani, Foti, Marzulli. Note: parziali 17-23, 35-37, 60-53. Tiri da due: Avellino 1635; Fortitudo 613. Tiri da tre: 1033; 1235. Tiri liberi: 1416; 1925. Rimbalzi: 37; 39. AVELLINO Si va alla bella. Fattore campo ancora una volta decisivo nella serie tra Fortitudo e Avellino. Al Pala Del Mauro, presente in tribuna anche Achille Polonara, gli irpini battono anche in gara-4 la formazione di Attilio Caja e pareggiano sul 2-2 forzando la serie a gara-5 in programma domenica alle 18 al PalaDozza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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