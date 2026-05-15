A2 cade ad avellino Fortitudo altro ko Domenica gara-5

Durante la partita di sabato tra Avellino e Fortitudo, la squadra locale ha vinto con il punteggio di 76-67. L'incontro si è svolto in un palazzetto dove i padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo, mantenendo un vantaggio stabile durante tutto il quarto finale. Tra i giocatori più prolifici, il numero 28 di Avellino ha segnato 28 punti, mentre per l'altra squadra il miglior realizzatore è stato il numero 20 con 20 punti. La serie proseguirà domenica con gara cinque.

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AVELLINO BASKET 76 FORTITUDO 67 UNICUSANO AVELLINO: Francis 28, Grande 5, Lewis 20, Cicchetti 5, Zerini 2; Fresno 11, Pullazi, Jurkatamm 5; Pini ne, Fianco ne; Donati ne. All. Di Carlo. FLATS SERVICE BOLOGNA: Della Rosa 11, Perkovic 1, Sarto 16, Anumba 2, Sorokas 14; Imbrò 13, Fantinelli, Mastellari 3, Moretti 1, De Vico 6. All. Caja. Arbitri: Pellicani, Foti, Marzulli. Note: parziali 17-23, 35-37, 60-53. Tiri da due: Avellino 1635; Fortitudo 613. Tiri da tre: 1033; 1235. Tiri liberi: 1416; 1925. Rimbalzi: 37; 39. AVELLINO Si va alla bella. Fattore campo ancora una volta decisivo nella serie tra Fortitudo e Avellino. Al Pala Del Mauro, presente in tribuna anche Achille Polonara, gli irpini battono anche in gara-4 la formazione di Attilio Caja e pareggiano sul 2-2 forzando la serie a gara-5 in programma domenica alle 18 al PalaDozza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A2, cade ad avellino. Fortitudo, altro ko. Domenica gara-5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playoff di A2: Fortitudo, ad Avellino matchpoint per le semifinali, sperando in FantinelliBologna, 13 maggio 2026 – Secondo matchpoint a disposizione della Fortitudo che giovedì sera, alle 20. Fortitudo, ancora un blackout ad Avellino: si decide tutto a gara 5. Ansia per FantinelliLa Flats Service Fortitudo torna dalla trasferta di Avellino con il sapore amaro di una doppia sconfitta e la consapevolezza che il passaggio del... AVELLINO E FORTITUDO VANNO A GARA 5! BOLOGNA ANCORA KO Si torna al PalaDozza per decidere la serie playoff. Bologna cade ancora in Campania, con i padroni di casa guidati da un Blake Francis da 28 punti. Finale: pianetabasket.com/serie- x.com La Fortitudo Bologna cade ancora a Avellino: si decide al PalaDozza a Gara 54Q 76-67 - Sorokas mette la firma sul -5 a inizio quarto periodo. Lewis a segno, Sorokas spara la tripla del 62-58 con 7:30. Ancora Lewis, quattro punti di fila per l'americano di Avellino. Vola sopra ... pianetabasket.com Fortitudo, ancora un blackout ad Avellino: si decide tutto a gara 5. Ansia per FantinelliLa Flats Service cade 76-67 in Irpinia dopo un parziale shock di 19-2 nel terzo quarto. Domenica al PalaDozza la sfida decisiva, ma pesa l’infortunio al capitano ... bolognatoday.it