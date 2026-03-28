Pallamano Serie A1 | Erice conquista la regular season nella penultima giornata

Nella penultima giornata della Serie A1 di pallamano 202526, la squadra di Erice ha conquistato il primo posto in classifica, assicurandosi la vittoria della regular season. Con questa posizione, la squadra si prepara ora ai prossimi incontri con la certezza di aver concluso al meglio la fase regolare del campionato. La partita ha confermato la leadership già consolidata nel torneo.

La penultima giornata di Serie A1 202526 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice. Le Arpie completano una nuova giornata perfetta e si garantiscono il vantaggio del fattore campo durante i quarti di finale. Lucia Dalle Crode e compagne, dopo aver regolato per 23-45 le rappresentanti di Sirio Toyota Teramo, inseguono la quarta finale Scudetto consecutiva, per ora hanno sempre dovuto cedere all’atto conclusivo. Jomi Salerno sigla invece il secondo posto assoluto in classifica imponendosi per 33-26 nel big match contr o Cassano Magnago. Le campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, le atlete di Davide Kolec mantengono nonostante tutto il quarto posto nella regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

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