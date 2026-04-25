Serie D domani la penultima giornata della regular season

Domani si gioca la penultima giornata della regular season del campionato di Serie D. Sono in programma cinque partite, con inizio alle 15:00. Tra le sfide ci sono Real Normanna contro Fasano, Manfredonia contro Fidelis Andria, Paganese contro Nola e Sarnese contro Francavilla in Sinni. La giornata rappresenta un momento importante prima dell’ultimo turno, che chiuderà la fase regolare del torneo.

33a giornata 26.04.2026 h 15.00Real Normanna-FasanoManfredonia-Fidelis AndriaPaganese-NolaSarnese-Francavilla in S.Afragolese-GravinaMartina-HeracleaFerrandina-NardòBarletta-AcerranaPompei-Virtus Francavilla ClassificaBarletta 67Martina 59Fasano 59Paganese 55Nardò 52Afragolese 49Gravina 49F. Andria 47V. Francavilla 47Real Normanna 40Sarnese 39Francavilla S. 39Manfredonia 39Nola 38Heraclea 35Pompei 28Ferrandina 27Acerrana 15 34a giornata 03.05.2026 h 15.00Francavilla in S.-AfragoleseNardò-BarlettaFidelis Andria-PompeiHeraclea-FerrandinaAcerrana-ManfredoniaNola-MartinaFasano-PaganeseGravina-Real NormannaVirtus Francavilla-Sarnese IlSipontino.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, domani la penultima giornata della regular season Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) dopo la sentenza 76/2025 della Corte Costituzionale Notizie correlate Pallamano, Serie A1: Erice conquista la regular season nella penultima giornataLa penultima giornata di Serie A1 2025/26 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice. L'ultima giornata della regular season del campionato veneto di serie C vede ai play off Tc PadovaGli esiti della 5^ giornata del campionato di tennis della serie C, ultima della regular season che vedeva impegnate ben 6 squadre padovane. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calendario Montespaccato - Serie D Girone G Italia; Nuova Sondrio: la serie D è appesa a un filo; SERIE D: L'AVVERSARIO DI DOMANI DELLA CORREGGESE E' UNA TREVIGLIESE QUASI SPACCIATA; Serie C Girone A, domani la Pergolettese cerca la salvezza in casa del Vicenza. Le parole di mister Tacchinardi alla vigilia della gara. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE | Folgore Caratese e Barletta promosse, Vado e Desenzano quasi! 19 aprile 2026Risultati Serie D, classifiche: Treviso, Grosseto e Scafatese sono già promosse, altre ne arriveranno dopo la 32^ giornata di questa domenica? ilsussidiario.net Domani tre recuperi in serie D, in campo Reggina e Vigor LameziaREGGIO CALABRIA Domani si giocano tre recuperi di serie D che completeranno la classifica del girone F e definiranno quella del girone I in attesa della data in cui si giocherà Nuova Igea Virtus-Vibon ... corrieredellacalabria.it La seconda stagione di Beef su Netflix registra un netto calo d'interesse rispetto all'esordio, nonostante un grande cast. https://cinema.everyeye.it/notizie/serie-netflix-attesissima-deludendo-visualizzazioni-netto-calo-873821.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook Serie A, prosegue la 34esima giornata. Il programma di oggi x.com