A Zingarello l’acqua arriva ogni due settimane gli abitanti | Palesi discriminazioni
A Zingarello, una frazione di Agrigento, l’acqua arriva ancora ogni due settimane, anche dopo la conclusione dello stato di emergenza idrica. Gli abitanti della zona segnalano questa situazione come discriminatoria, evidenziando le difficoltà nel ricevere un servizio regolare e continuo. La distribuzione dell’acqua rimane irregolare in alcune parti della città, creando disagi quotidiani per le famiglie e le attività locali. La questione ha suscitato diverse proteste tra i residenti, che chiedono interventi più efficaci.
Nonostante la fine dello stato di emergenza idrica, ad Agrigento ci sono zone dove l’acqua viene distribuita una volta ogni due settimane. Questo accade nei quartieri balneari di Zingarello e Cipolluzzo, borgate intensamente abitate soprattutto nei mesi estivi. A segnalare il disagio alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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