Google ha annunciato che Chrome riceverà aggiornamenti ogni due settimane, rendendo più rapido il rilascio di nuove funzionalità e correzioni di sicurezza. Questa modifica riguarda il browser più popolare al mondo, che ora adotterà un ciclo di aggiornamento più frequente rispetto al passato. La decisione mira a garantire miglioramenti più tempestivi per gli utenti di tutto il pianeta.

Google ha annunciato un’accelerazione nel ciclo di aggiornamenti di Chrome, il browser più utilizzato al mondo. Dopo aver già ridotto il rilascio da otto a quattro settimane nel 2021, a partire da settembre 2026 Chrome passerà a un aggiornamento maggiore ogni due settimane per le versioni Stable e Beta su desktop, Android e iOS. Secondo Google, la piattaforma web evolve rapidamente e sviluppatori e utenti hanno bisogno di accedere immediatamente a migliorie di prestazioni, correzioni e nuove funzionalità. Il rilascio più frequente, ma con modifiche più circoscritte, riduce le interruzioni e facilita l’individuazione di eventuali bug subito dopo il rollout. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Chrome accelera: aggiornamenti ogni due settimane

Chrome accelera calendario delle uscite con nuove versioni stabili ogni due settimaneQuesto testo sintetizza l’aggiornamento del calendario di rilascio di Google Chrome, evidenziando la transizione verso una cadenza bisettimanale per...

Google chrome adotta un ciclo di rilascio di due settimaneQuesto riepilogo presenta le novità legate alla cadenza di rilascio di Chrome, evidenziandone le motivazioni, la cronologia e gli effetti pratici per...

The Brutal Truth About Entrepreneurship with Evan Shy of HTD Talent

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chrome accelera.

Temi più discussi: Google Chrome, ciclo di sviluppo ancora più serrato: 1 nuova versione ogni 2 settimane; Google Chrome cambia ritmo: nuovi aggiornamenti ogni due settimane; Google Chrome accelera: nuove versioni ogni 14 giorni; Novità tech in arrivo: Google accelera con l’AI, Apple multata in Brasile e Samsung rinnova servizi e smart home.

Chrome accelera gli aggiornamenti: dal 2026 nuove release ogni due settimaneChrome cambia ritmo: da settembre 2026 nuove versioni arriveranno ogni due settimane per portare più velocemente patch e innovazioni web. 01net.it

Google Chrome cambia ritmo: nuovi aggiornamenti ogni due settimaneGoogle dimezza i tempi di rilascio di Chrome: da settembre 2026 le nuove versioni major release arriveranno ogni due settimane su desktop e mobile. Confermate le patch di sicurezza settimanali e le re ... hwupgrade.it

Non solo un caso disciplinare. È una prova di anticorpi nello Stato. Mentre si accelera sulla destituzione di Cinturrino, gli investigatori e i reparti che hanno ricostruito i fatti mostrano che la Polizia non copre: controlla. E potrebbe non finire qui. facebook

Global Threat Report 2026 di CrowdStrike l’AI accelera le operazioni degli avversari e ridisegna la superficie di attacco datamanager.it/2026/02/global… x.com