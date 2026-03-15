Ora anche gli abitanti di Dossobuono hanno la loro Casa dell' Acqua

Gli abitanti di Dossobuono ora possono usufruire di una nuova Casa dell’Acqua, installata dal gestore Acque Veronesi in collaborazione con il Comune di Villafranca. La struttura fornisce acqua di rete, considerata una soluzione sicura e sostenibile. Si tratta della seconda casetta dell’acqua presente nel territorio comunale, che permette ai cittadini di accedere facilmente a questa risorsa.

L’acqua di rete rappresenta una soluzione sicura e sostenibile. Parte da qui l’impegno che ha portato Acque Veronesi, accanto al Comune di Villafranca, ad installare la seconda casetta dell’acqua sul territorio comunale. Inaugurata martedì nella frazione di Dossobuono, si affianca alla struttura già in funzione nei pressi delle piscine di piazzale Olimpia e alle due installate a Verona (piazzale Olimpia e parco San Giacomo). Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto alla presenza del direttore generale di Acque Veronesi, Diego Macchiella, della consigliera Roberta Tedeschi, del sindaco Roberto Dall’Oca e dell’assessore Nicola Giuliani. «Un’iniziativa che si inserisce nella strategia aziendale di valorizzazione e promozione della risorsa idrica locale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Leggi anche: I due artisti hanno prestato i loro volti e la loro autoironia a una campagna per favorire la connessione tra mici e umani. Chi più di loro può raccontare la frustrazione di sentirsi non amati dal pubblico? Li ha trascurati anche la loro gattina Piggy

Anche gli elefanti hanno i baffi: sono sulla proboscide e senza di loro sarebbero “ciechi”Quando pensiamo a un elefante, immaginiamo la sua stazza imponente o le grandi orecchie, ma raramente ci soffermiamo sui suoi baffi.