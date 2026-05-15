A Udine arriva Oasis il rinforzo a quattro zampe per i controlli antidroga

A Udine, la Polizia locale sta per introdurre un nuovo cane antidroga nell’Unità cinofila del Comune, che nel tempo si è dimostrata fondamentale nelle attività di controllo e prevenzione. Dopo il trasferimento del conduttore e la partenza del precedente cane, l’amministrazione si sta organizzando per accogliere un rinforzo a quattro zampe che affiancherà gli agenti nelle operazioni di verifica. Questa novità si inserisce in un quadro di continuità nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

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