A Udine arriva Oasis il rinforzo a quattro zampe per i controlli antidroga
A Udine, la Polizia locale sta per introdurre un nuovo cane antidroga nell’Unità cinofila del Comune, che nel tempo si è dimostrata fondamentale nelle attività di controllo e prevenzione. Dopo il trasferimento del conduttore e la partenza del precedente cane, l’amministrazione si sta organizzando per accogliere un rinforzo a quattro zampe che affiancherà gli agenti nelle operazioni di verifica. Questa novità si inserisce in un quadro di continuità nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.
Dopo l'addio di Galant e del suo conduttore, trasferito in un altro incarico, la Polizia locale di Udine non lascia scoperto un presidio che negli anni si è rivelato determinante nelle attività di controllo e prevenzione: l'Unità cinofila del Comune si prepara ad accogliere un nuovo componente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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