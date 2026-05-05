Arriva la camminata non competitiva con gli amici a quattro zampe | il programma

Domenica 10, a partire dalle 10, presso l'Abbazia di Pomposa, si svolgerà una camminata non competitiva aperta a chi desidera portare con sé il proprio animale domestico. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per i cani guida Lions. La manifestazione si svolgerà in un percorso all’interno dei dintorni dell’abbazia, con partecipanti invitati a muoversi insieme in modo informale e senza sfide agonistiche.

Domenica 10 (dalle ore 10), presso l'Abbazia di Pomposa, si terrà la camminata non competitiva in compagnia del tuo amico pet, a favore dei cani guida Lions. Le iscrizioni saranno possibili dalle 9 e il tutto sarà ad offerta libera responsabile. E' richiesta l'assicurazione di responsabilità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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