A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli
Sabato sera al Cineteatro Gavazzeni di Seriate si tiene la settima edizione di «Un gancio in mezzo al cielo», un concerto dedicato a Giulia Gabrieli. L’evento si svolge nel teatro cittadino, con l’ingresso aperto al pubblico. La serata è organizzata in questo spazio e non sono state annunciate modifiche o rinvii. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e vede la partecipazione di artisti e musicisti coinvolti nella proposta musicale.
L’APPUNTAMENTO. Al Cineteatro Gavazzeni sabato sera la settima edizione di «Un gancio in mezzo al cielo». Il ricavato sarà devoluto a ConGiulia onlus. Per il settimo anno consecutivo si accenderà un palco per Giulia. Sabato 16 maggio alle 20.45 al cineteatro Gavazzeni di Seriate la 7a edizione di «Un gancio in mezzo al cielo», serata dedicata a Giulia Gabrieli, la giovane per la quale è in corso la causa di beatificazione. Il ricavato dell’evento andrà come sempre all’Associazione «ConGiulia-onlus», impegnata in progetti a sostegno dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non sarà solo uno spettacolo, ma un abbraccio collettivo fatto di musica, danza e parole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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A Seriate un concerto per Giulia GabrieliAl Cineteatro Gavazzeni sabato sera la settima edizione di Un gancio in mezzo al cielo. Il ricavato sarà devoluto a ConGiulia onlus. ecodibergamo.it