A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli

Sabato sera al Cineteatro Gavazzeni di Seriate si tiene la settima edizione di «Un gancio in mezzo al cielo», un concerto dedicato a Giulia Gabrieli. L’evento si svolge nel teatro cittadino, con l’ingresso aperto al pubblico. La serata è organizzata in questo spazio e non sono state annunciate modifiche o rinvii. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e vede la partecipazione di artisti e musicisti coinvolti nella proposta musicale.

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