I Villach People e Giulia Conte in concerto al The Brothers di Grezzana
Sabato 16 maggio, il locale The Brothers di Grezzana ospiterà il concerto dei Villach People, una band rock della scena veronese. La formazione si esibirà con un repertorio che spazierà tra brani storici e nuove sonorità. Durante la serata, sarà presente anche Giulia Conte, che si esibirà come artista ospite. L’evento prevede anche la partecipazione di pubblico e appassionati di musica dal vivo.
Sabato 16 maggio il palco del The Brothers di Grezzana ospiterà il ritorno dei Villach People, storica formazione rock della scena veronese, per una serata che promette di unire repertorio classico e nuove contaminazioni. La band porterà dal vivo una scaletta costruita attorno ai grandi nomi del.🔗 Leggi su Veronasera.it
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