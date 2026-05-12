I Villach People e Giulia Conte in concerto al The Brothers di Grezzana

Sabato 16 maggio, il locale The Brothers di Grezzana ospiterà il concerto dei Villach People, una band rock della scena veronese. La formazione si esibirà con un repertorio che spazierà tra brani storici e nuove sonorità. Durante la serata, sarà presente anche Giulia Conte, che si esibirà come artista ospite. L’evento prevede anche la partecipazione di pubblico e appassionati di musica dal vivo.

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