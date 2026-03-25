Fiat ha annunciato un nuovo impulso agli incentivi per la Topolino, il quadriciclo elettrico destinato alla mobilità urbana. La vettura, ormai diffusa nelle città italiane, beneficia di sconti promozionali che riducono il prezzo di listino. L’obiettivo è incentivare l’acquisto di veicoli a emissioni zero nel settore cittadino, con un'attenzione particolare alle offerte temporanee disponibili sul mercato.

Fiat rilancia gli incentivi sulla Topolino, il quadriciclo elettrico che sta conquistando le città italiane. Con il nuovo programma di agevolazioni FIAT, la piccola elettrica da città diventa ancora più accessibile — una notizia importante per chi cerca mobilità urbana a zero emissioni senza spendere una fortuna. Quanto costa con gli incentivi. La Fiat Topolino ha un prezzo di listino che parte da circa 9.890 euro. Con gli incentivi FIAT dedicati, il prezzo di ingresso potrebbe scendere sensibilmente — rendendo la Topolino una delle soluzioni di mobilità elettrica più economiche sul mercato italiano. Attenzione: la Topolino è omologata come quadriciclo leggero (categoria L6e), quindi è guidabile con la patente AM dai 14 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Topolino: con gli incentivi FIAT l’elettrica da città costa ancora meno?

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