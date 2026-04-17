Modena accoglie il nuovo servizio di monopattini in sharing Dott

A Modena è partito ufficialmente il servizio di monopattini elettrici in sharing gestito dall'operatore Dott, uno dei leader europei nel settore della micromobilità condivisa. La piattaforma permette di noleggiare i veicoli tramite un'app, con punti di prelievo e riconsegna distribuiti in diverse zone della città. La presenza dei monopattini si aggiunge ad altri mezzi di mobilità condivisa già attivi nel territorio.

Parte ufficialmente a Modena il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing di Dott, operatore leader europeo nella micromobilità condivisa. Il servizio è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore alla Mobilità del Comune di Modena, Giulio Guerzoni, segnando l’avvio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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