A Scuola di Parità | il nuovo bando del Comune di Roma per l' anno 2026-2027

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rispetto, la libertà e la qualità delle relazioni tornano a essere materie di studio nelle scuole romane. Roma Capitale ha stanziato 150.000 euro per la nuova edizione di "A Scuola di Parità", il programma che finanzia progetti contro la violenza di genere e le discriminazioni. Il bando per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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