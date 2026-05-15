A Scuola di Parità | il nuovo bando del Comune di Roma per l' anno 2026-2027

Il rispetto, la libertà e la qualità delle relazioni tornano a essere materie di studio nelle scuole romane. Roma Capitale ha stanziato 150.000 euro per la nuova edizione di "A Scuola di Parità", il programma che finanzia progetti contro la violenza di genere e le discriminazioni. Il bando per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Roma, il comune ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio: inizio lavori nel 2027

Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Parte A Scuola di Parità per progetti scolastici su rispetto e inclusione. Candidature fino al 12/06/2026! [email protected] Info ow.ly/lTty50YZr7h x.com

Buone notizie, fan di Silent Hill, Townfall riporterà le armi da fuoco mentre gli sviluppatori promettono che il combattimento e la furtività saranno su 'piedi di parità' reddit

Scuola, università e società civile insieme per la parità di genereRoma, 14 mag. (askanews) – Scuola, università e terzo settore stringono alleanza per riflettere su un tema urgente e di grande rilevanza sociale: il contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere ... askanews.it

A scuola di parità: così si cresce senza pregiudiziSiamo cresciute immerse in un mondo in cui le bambine che giocavano a pallone erano strane e ai ragazzini che si sbucciavano le ginocchia si raccomandava di non fare le femminucce. Siamo diventate ... donnamoderna.com