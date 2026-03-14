Nuovo stadio Roma svolta decisiva | c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027

Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma, segnando una svolta importante nel percorso di realizzazione dell’opera. Le autorità comunali hanno dato il via libera, e i lavori sono previsti iniziare nel 2027. La decisione rappresenta un passo fondamentale per il progetto, che ora può procedere verso le fasi successive di sviluppo.

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