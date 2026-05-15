A San Vito al Tagliamento un omaggio alla poetica di Paolo Conte
Venerdì 29 maggio alle 21, l’Antico Teatro Arrigoni ospita l’apertura della quarta edizione del Festival della Ribolla. L’evento è dedicato alla poetica di Paolo Conte, nota per il suo stile raffinato e malinconico. La serata si concentra sull’omaggio alle sue composizioni, con musica dal vivo e interpretazioni che ripercorrono la sua carriera. La manifestazione si svolge nel centro di San Vito al Tagliamento, attirando pubblico e appassionati di musica e poesia.
È l’Antico Teatro Arrigoni ad accogliere l’apertura della quarta edizione del Festival della Ribolla grazie alla colta, raffinata, malinconica poetica di Paolo Conte, venerdì 29 maggio alle ore 21.00. A mettere in scena questa partitura per parole immagini e musiche “Pioggia sulle insegne delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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