A San Vito al Tagliamento un omaggio alla poetica di Paolo Conte

Venerdì 29 maggio alle 21, l’Antico Teatro Arrigoni ospita l’apertura della quarta edizione del Festival della Ribolla. L’evento è dedicato alla poetica di Paolo Conte, nota per il suo stile raffinato e malinconico. La serata si concentra sull’omaggio alle sue composizioni, con musica dal vivo e interpretazioni che ripercorrono la sua carriera. La manifestazione si svolge nel centro di San Vito al Tagliamento, attirando pubblico e appassionati di musica e poesia.

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