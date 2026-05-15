A San Lazzaro di Savena l' Open Day Piscine Laghetto da CVP Italia
Sabato 16 maggio a San Lazzaro di Savena, la sede di CVP Italia, rivenditore ufficiale Piscine Laghetto, organizzerà un Open Day dedicato alle piscine fuori terra e alle soluzioni outdoor per l’abitare moderno. L’evento si svolgerà presso la loro sede e sarà un’occasione per conoscere le proposte di prodotti e servizi nel settore delle piscine per il tempo libero e il comfort all’aperto. Durante la giornata saranno presenti rappresentanti dell’azienda per fornire informazioni e dettagli sui modelli disponibili.
Sabato 16 maggio la sede di CVP Italia, official dealer Piscine Laghetto, a San Lazzaro di Savena ospiterà un Open Day dedicato al mondo delle piscine fuori terra e alle soluzioni outdoor per l’abitare contemporaneo.L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le soluzioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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