Martedì mattina un autobus ha sbandato e si è schiantato contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato l’interruzione temporanea della viabilità nella zona. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza e per ricostruire l’accaduto.

Martedì mattina un autobus ha sbandato ed è finito contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. La causa è con tutta probabilità da attribuire a un malore del conducente. Sul posto polizia locale, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. L’incidente è accaduto alle 7.30, il mezzo è finito contro un marciapiede di fronte alle Poste sulla via Emilia. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno chiuso al traffico la strada dall’incrocio con via Kennedy a quello con via Caselle (in entrambe le direzioni). Dalle prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi, ma i danni restano tutti da quantificare. I pompieri giunti sul posto hanno soccorso cinque persone che sono state affidate ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bus sbanda e finisce contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena (Bologna)

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