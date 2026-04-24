Due cittadini italiani sono stati arrestati dopo aver rubato quasi 4.000 euro a un anziano all’interno di un supermercato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. L’episodio si è verificato di recente e la coppia è stata fermata dalle forze dell’ordine con l’accusa di furto pluriaggravato. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’episodio.

Furto pluriaggravato ai danni di un anziano: questo il reato contestato a due cittadini italiani, un uomo e una donna, raggiunti da misure cautelari a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti il 7 gennaio 2026 all’interno di un supermercato di Bologna, dove la vittima è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa. L’ordinanza è stata eseguita il 16 aprile 2026 dopo un’attenta indagine che ha permesso di identificare i responsabili. Anziano derubato a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di furto presentata da un anziano, vittima del raggiro mentre si trovava all’interno di un supermercato di San Lazzaro di Savena (BO).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziano derubato in un supermercato di San Lazzaro di Savena da una coppia, la cifra del bottino prelevato

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