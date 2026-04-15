Lotta al tumore al seno torna a Roma la Race for the Cure | quattro giorni dedicati a prevenzione sport e solidarietà

A Roma si tiene nuovamente la Race for the Cure, un evento che si svolge dal 27 anni e si concentra sulla lotta contro il tumore al seno. La manifestazione, promossa da Komen Italia, dura quattro giorni e coinvolge molte donne che hanno avuto diagnosi di questa malattia o che sono in cura. L’iniziativa si propone di sensibilizzare e di raccogliere fondi, offrendo spazio a prevenzione, attività sportive e solidarietà.

Anche quest’anno la Race for the Cure torna nel nostro Paese. L’appuntamento, promosso da Komen Italia e giunto ormai alla sua 27esima edizione, mette al centro la lotta ai tumori al seno, rendendo protagoniste le Donne in Rosa, donne che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia. Ad aprire la manifestazione sarà come ogni anno Roma. A seguire, toccherà anche ad altre cinque città della penisola: Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara.“Ci sono tante assonanze tra questo progetto e i valori dello sport – ha dichiarato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la conferenza stampa di presentazione nel Salone d’Onore – ad esempio il rispetto e la cura delle persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Notizie correlate Sushi e solidarietà, un aiuto concreto: coppia di imprenditori sostiene la lotta al tumore al senoLa cospicua cifra raccolta è stata donata all'associazione ‘Il Punto Rosa’ di Santarcangelo di Romagna che ogni giorno sostiene le donne colpite dal... Leggi anche: 'Bicinrosa' torna a Roma, sport e prevenzione contro il cancro al seno Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the cure; Sushi e solidarietà, un aiuto concreto: coppia di imprenditori sostiene la lotta al tumore al seno; Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the cure; ‘Corri per la Vita’, mille al via per la lotta ai tumori del seno. Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the cureRoma torna tingersi di rosa: dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo avrà luogo la 27/esima edizione della Race for the cure la più grande manifestazione al mondo per la lotta al tumori del seno, organizz ... ansa.it >>>ANSA/Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the cureRoma torna a tingersi di rosa: dal 7 al 10 maggio avrà luogo la 27/ma edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Ital ... ansa.it Alle Molinette è arrivato il futuro della lotta al cancro. L'ospedale torinese ha introdotto un robot di ultima generazione in grado di preparare fino a 300 terapie oncologiche al giorno, riducendo drasticamente il margine di errore rispetto alla preparazione manua - facebook.com facebook Roger Abravanel (Autore e saggista): «Nella lotta al riscaldamento climatico c'è bisogno di una visione molto più a lungo termine, non bisogna guardare solo al breve periodo perché il prezzo del gas sta salendo a causa della guerra». #SustainableFutureEne x.com