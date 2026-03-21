La parola giusta. Da Kerouac a Leopardi, quando la scrittura è “approssimazione” Da settant’anni il rotolo di On the Road è stato uno degli oggetti mitici della letteratura americana. Ora ha un nuovo proprietario. Il 12 marzo, giorno del compleanno del suo autore, Jack Kerouac, il dattiloscritto battuto nel 1951 è stato venduto da Christie’s a New York per oltre 12 milioni di dollari. La stima iniziale era molto più bassa, tra 2,5 e 4 milioni. L’acquirente è Zach Bryan, 29 anni, uno dei nomi più popolari della nuova scena country e folk statunitense. Non appartiene al piccolo mondo dei grandi bibliofili. Eppure la sua presenza nell’asta non è stata una sorpresa per chi segue da vicino la storia recente della memoria Beat. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il rotolo di On the Road di Kerouac è stato venduto per oltre 12 milioni di dollari

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Letteratura: venduto per 12 milioni di dollari il manoscritto di On the Road di Kerouac. E' un record di prezzo per un'opera letteraria. A comprare il dattiloscritto dell'opera che inaugurò l'era della Beat Generation, è stato un artista country. di Maria Paola R x.com