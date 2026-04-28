' Crime in Piazza' | Circus edition

Da cataniatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venghino signori venghino: un'esperienza circense sta per arrivare a Piazza Scammacca. Il tendone del Circo è illuminato, il pubblico si diverte e applaude. Lo spettacolo è appena cominciato quando all'improvviso tutto tace. Un macabro silenzio avvolge l'atmosfera; una delle artiste del Proscenio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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