A Villalba è stato inaugurato un nuovo centro olistico chiamato Katoa, gestito dalla dottoressa Cecilia Melelli e situato in Corso Italia. Il centro offre pratiche di meditazione e trattamenti legati al suono, con l'obiettivo di promuovere il benessere complessivo delle persone. La struttura si inserisce nel panorama locale dedicato a attività di cura e crescita personale.

? Cosa sapere A Villalba apre Katoa, centro olistico della dottoressa Cecilia Melelli in Corso Italia.. Il progetto offre meditazione e campane tibetane per il benessere psicofisico a Guidonia.. Il 20 ottobre scorso, in Corso Italia 9597 a Villalba di Guidonia, ha preso vita Katoa, un nuovo centro dedicato alla ricerca dell’equilibrio psicofisico che punta a offrire un rifugio per la crescita personale e il benessere mentale attraverso metodologie olistiche. L’iniziativa nasce dalla volontà della dottoressa Cecilia Melelli di trasferire nel territorio italiano un modello di cura del sé consolidato durante i suoi dieci anni di attività professionale in Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benessere olistico a Villalba: nasce Katoa tra meditazione e suono

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