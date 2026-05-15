A processo il prete accusato di guida sotto l' effetto di cocaina

È iniziato il processo con rito abbreviato nei confronti di un sacerdote colombiano coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel 2024 lungo la statale 17, tra Sulmona e Pratola Peligna. Il sacerdote è accusato di aver guidato sotto l’effetto della cocaina al momento dello scontro. L’incidente ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno avviato le indagini dopo aver identificato il coinvolgimento del religioso. La vicenda si svolge davanti al giudice competente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui