Una banda coinvolta nel traffico di droga è stata messa sotto processo dopo essere stata trovata in possesso di un etto di eroina e cocaina. Le autorità avevano monitorato le loro attività da diverso tempo, sospettando che gestissero il mercato locale della sostanza stupefacente. Durante le indagini, sono stati sequestrati diversi involucri e sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni degli imputati.

Li tenevano d’occhio da tempo perché sospettavano che ultimamente controllassero il mercato locale della droga. Così all’alba avevano fatto scattare un blitz improvviso nelle loro abitazioni e, nel corso delle perquisizioni, avevano rinvenuto un fucile e un etto di eroina e cocaina. A conclusione delle indagini, le due delle quattro persone soprese negli appartamenti, una donna romena di 33 anni, il suo compagno albanese di 32 anni sono stati rinviati a giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco, mentre gli altri, due tunisini rispettivamente di 31 e 29 anni, hanno patteggiato la pena di due anni e un anno e otto mesi solo per il primo dei reati contestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un etto di eroina e cocaina. La banda sotto processo

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