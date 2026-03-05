Bastia Umbra 27enne guida a folle velocità sotto l' effetto di sostanze stupefacenti | il provvedimento

A Bastia Umbra, un giovane di 27 anni è stato denunciato dopo aver guidato a grande velocità sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, di origine albanese, si è introdotto con la sua auto in una proprietà privata facendo un’entrata pericolosa e incontrollata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e ai conseguenti provvedimenti.

Un cittadino albanese di 27 anni è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nella zona di Bastia Umbra, Perugia. L'uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, aveva fatto ingresso ad alta velocità in una proprietà privata attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112.