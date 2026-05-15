A Pesaro vogliono costruire un ospedale da 200 milioni di euro in un'area ad altissimo rischio alluvioni
A Pesaro è stato annunciato un progetto per la costruzione di un nuovo ospedale dal valore di oltre 200 milioni di euro. La struttura sarebbe ubicata in una zona soggetta a elevato e molto elevato rischio alluvionale, un'area che in passato ha subito alluvioni e esondazioni di notevole intensità. La scelta del sito è al centro di discussioni, considerando le criticità ambientali e i rischi naturali legati alla posizione geografica. Il progetto prevede l’avvio dei lavori nel prossimo futuro, senza ancora dettagli sui tempi e sulle modalità di realizzazione.
Il nuovo ospedale di Pesaro, opera colossale dal costo di oltre 200 milioni di euro, potrebbe nascere immediatamente a ridosso di un'area a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, già teatro negli anni di alluvioni catastrofiche ed esondazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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