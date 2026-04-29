Finale rischio alluvioni a Perti | proposta da 200mila euro per l’acqua
Un progetto da 200 mila euro è stato proposto per interventi di gestione delle acque in via Scarrone a Perti, a fronte di un rischio di alluvioni nella zona. L’amministrazione comunale dispone di circa 7 milioni di euro di avanzo di bilancio, ma finora ha deciso di finanziare solo la fase di progettazione dell’intervento. La proposta mira a ridurre i pericoli legati alle piene dei corsi d’acqua nella località.
? Cosa sapere Guzzi propone 200mila euro per la regimazione delle acque in via Scarrone a Perti.. L'amministrazione dispone di 7 milioni di avanzo ma finanzia solo la fase progettativa.. Andrea Guzzi ha presentato un’interpellanza al consiglio comunale di Finale Ligure per chiedere un intervento strutturale sulla regimazione delle acque meteoriche in via Don Mario Scarrone, a Perti, puntando su un investimento da 150200 mila euro. Il problema che scuote la frazione di Perti riguarda una specifica tratta stradale che collega la chiesa di Sant’Eusebio con l’incrocio della strada provinciale. In questo tratto, la mancanza di griglie e di tubazioni adeguate per il recupero dei flussi idrici espone il territorio ai rischi generati da precipitazioni sempre più violente.🔗 Leggi su Ameve.eu
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