Operato sotto ipnosi all’ospedale Molinette di Torino salvato un paziente anziano ad altissimo rischio

Un intervento medico innovativo è stato realizzato all’ospedale Molinette di Torino su un paziente anziano considerato ad altissimo rischio. L’operazione è avvenuta sotto ipnosi e ha portato al salvataggio dell’uomo. La procedura ha coinvolto tecniche particolari e si è svolta in un contesto clinico altamente specializzato. I dettagli specifici riguardano le modalità dell’intervento e le condizioni del paziente.

Operazione all’avanguardia presso l’ospedale Molinette di Torino. Un paziente di 76 anni, affetti da una neoplasia sanguinante del colon e giudicato inoperabile in altre strutture, è stato operato da sveglio. Il paziente è stato operato con l’utilizzo di tecniche di anestesia locale e ipnosi clinica. L’uso della ventilazione artificiale, infatti, avrebbe potuto causare complicanze con esito infausto. Operato sotto ipnosi alle Molinette Paziente a rischio con l’anestesia generale e la ventilazione meccanica Tranchida: “Nuova frontiera per i pazienti fragili” Operato sotto ipnosi alle Molinette Per superare i limiti dei protocolli standard, Morino e Valentina Palazzo hanno messo a punto un protocollo “awake” personalizzato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Operato sotto ipnosi all’ospedale Molinette di Torino, salvato un paziente anziano ad altissimo rischio Operato per un tumore al colon un paziente sotto ipnosi: la nuova frontiera della chirurgia all’ospedale Molinette di TorinoEra stato giudicato inoperabile a causa del quadro clinico complesso, ma i medici dell’ospedale Molinette di Torino sono riusciti a eseguire... Dal Salento alle Molinette: rimosso tumore al colon in ipnosi su paziente sveglioL’incredibile caso di un 76enne della provincia di Lecce, giudicato inoperabile altrove. Operato per un tumore al colon un paziente sotto ipnosi: la nuova frontiera della chirurgia all’ospedale Molinette di TorinoL'equipe di chirurgia oncologica dell'ospedale è riuscita eseguire una emicolectomia su un uomo di 76 anni, giudicato inoperabile da altre strutture L'articolo Operato per un tumore al colon un pazien ... msn.com Operato al colon da sveglio alle Molinette: intervento pionieristico su un paziente ritenuto inoperabile. Primo caso al mondoUn intervento ad alta complessità, una condizione clinica che sembrava chiudere ogni strada e una soluzione costruita su misura per restituire al paziente una possibilità concreta di cura. All’ospedal ... giornalelavoce.it