Durante la trasmissione televisiva, una concorrente ha avuto un momento di forte emozione, scoppiano a piangere durante una tappa a Pechino Express. Ilary, commentando l’episodio sui social, ha scritto un messaggio che ha suscitato reazioni di commozione tra il pubblico. La sfida ha coinvolto i partecipanti in un percorso di oltre 500 chilometri, tra ostacoli fisici e difficoltà linguistiche. La trasmissione ha mostrato momenti di vulnerabilità e tensione tra i concorrenti.

Dopo oltre 500 chilometri di fatica, zaini pesanti, barriere linguistiche e prove ai limiti della resistenza fisica, a Pechino Express le maschere cadono. L’ottava tappa del reality Sky Original, l’ultima ambientata nell’immensa Cina prima del tanto atteso trasferimento in Giappone, non ha solo messo alla prova i muscoli e la tenacia dei concorrenti. Ha fatto breccia nelle loro emozioni più intime, quelle che nemmeno la stanchezza più brutale riesce a tirare fuori. E a sorprendere il pubblico, abituato a vederla determinata e apparentemente inscalfibile, è stata proprio Chanel Totti. La diciannovenne, in gara con Filippo Laurino nella coppia soprannominata I Raccomandati, ha mostrato un lato inedito di sé.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chanel Totti crolla in lacrime a Pechino Express: il messaggio di Ilary ha commosso l’Italia (e anche il web)

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