Dagli Usa a Ostia Ia e defibrillatori impiantabili per prevenire scompenso cardiaco

Dagli Stati Uniti arriva 'HeartLogic', un algoritmo diagnostico integrato nei defibrillatori cardiaci. Questa tecnologia, installata anche a Ostia, permette di individuare con circa quattro settimane di anticipo i segnali di scompenso cardiaco in un paziente, contribuendo così a prevenire eventuali crisi. La novità rappresenta un passo avanti nella diagnosi precoce delle criticità cardiologiche attraverso dispositivi impiantabili.

(Adnkronos) – Si chiama 'HeartLogic', è nato negli Stati Uniti ed è il primo algoritmo diagnostico integrato nei defibrillatori cardiaci in grado di prevenire con largo anticipo, mediamente quattro settimane, la comparsa di criticità cardiologiche in un paziente e le relative conseguenze. Il tutto sfruttando tecnologie digitali e intelligenza artificiale per controllare in tempo reale. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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