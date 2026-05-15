A Parma si studia il futuro delle sale operatorie italiane

A Parma si tiene un incontro tra rappresentanti di ottantasei ospedali italiani, incentrato sul miglioramento delle sale operatorie pubbliche. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per rendere le strutture più efficienti e sostenibili, con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di attesa. L’evento coinvolge professionisti del settore sanitario e mira a discutere le modalità di ottimizzazione delle procedure e delle risorse disponibili. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata al termine della riunione.

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Ottantasei ospedali italiani riuniti a Parma per affrontare una delle sfide più complesse della sanità pubblica: rendere le sale operatorie sempre più efficienti, sostenibili e capaci di ridurre i tempi di attesa. E’ questo l’obiettivo del progetto di ricerca promosso dal Ministero della Salute e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzareUn'invasione di zanzare ha costretto a chiudere le sale operatorie e a spostare i pazienti più urgenti negli altri ospedali del territorio. Al San Gerardo sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzareUn'invasione di zanzare ha costretto a chiudere le sale operatorie e a spostare i pazienti più urgenti negli altri ospedali del territorio. A Parma si studia il futuro delle sale operatorie italianeOttantasei ospedali italiani riuniti a Parma per affrontare una delle sfide più complesse della sanità pubblica: rendere le sale operatorie sempre più efficienti, sostenibili e capaci di ridurre i tem ... parmatoday.it Parma, Cuesta studia le mosse per battere il Genoa e ritrovare la vittoriaTorna finalmente la Serie A anche per Genoa e Parma, due squadre che in questo inizio di stagione hanno un po’ deluso le aspettative: i rossoblu sono ancora alla ricerca della prima vittoria in ... tuttomercatoweb.com