Sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzare

Un'abbondante presenza di zanzare ha portato alla chiusura di alcune sale operatorie in un ospedale locale, con il conseguente trasferimento di pazienti in condizioni di emergenza verso altri ospedali della zona. La situazione ha causato disagi all’attività chirurgica, coinvolgendo sia il personale medico che i pazienti che avevano programmato interventi. La direzione sanitaria ha avviato verifiche per affrontare la problematica.

Un'invasione di zanzare ha costretto a chiudere le sale operatorie e a spostare i pazienti più urgenti negli altri ospedali del territorio. È successo all'ospedale San Gerardo, dove nei blocchi operatori B, C, D ed E è stata rilevata una presenza anomala di zanzare che ha obbligato in tutta.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Sanità Foggia, Gatta: “Sale operatorie inaugurate 5 mesi fa e ancora chiuse. Ennesima operazione elettorale”SANITÀ FOGGIA , GATTA (FDI): SALE OPERATORIE INAUGURATE 5 MESI FA E ANCORA CHIUSE, L’ENNESIMA OPERAZIONE ELETTORALE SULLA PELLE DEI CITTADINI... Inaugurate 5 mesi fa in pompa magna ma ancora chiuse: sulle sale operatorie del Deu spunta il nodo collaudoLa nuova piattaforma realizzata al sesto piano del Deu, Dipartimento Emergenza Urgenza, era giunta a compimento con la delibera n. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Imt Hospital, ci siamo (quasi). Una gestazione lunga sette anni: Obiettivo: lavori al via quest’estate; Dai traumi alle fratture ai denti: è boom di infortuni da monopattino elettrico. Ospedale di Monza: sale operatorie chiuse per zanzare, il San Gerardo conferma e disinfestaC’è un momento, nella vita di ogni grande ospedale, in cui bisogna fare una ... msn.com Zanzare nelle sale operatorie, disinfestazione all'ospedale di MonzaZanzare nelle sale operatorie dei blocchi B C D E dell'Irccs San Gerardo di Monza: giovedì gli operatori hanno segnalato il problema alla direzione e all'ufficio tecnico, motivo per cui nel fine setti ... ansa.it Far west sulle strade e uso del casco col contagocce: dallo studio sugli incidenti trattati in due grandi ospedali romani l’alto impatto per sale operatorie, ricoveri e costi del Servizio sanitario nazionale - facebook.com facebook