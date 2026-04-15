Al San Gerardo sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzare

Un problema di infestazione di zanzare ha portato alla chiusura di alcune sale operatorie in un ospedale locale, con il conseguente trasferimento di pazienti in altre strutture della zona. La situazione ha causato disagi alle attività chirurgiche e ha coinvolto sia i reparti di emergenza che quelli di intervento programmato. La direzione sanitaria sta valutando interventi per contenere l'infestazione e garantire la sicurezza dei pazienti.

Un'invasione di zanzare ha costretto a chiudere le sale operatorie e a spostare i pazienti più urgenti negli altri ospedali del territorio. È successo all'ospedale San Gerardo, dove nei blocchi operatori B, C, D ed E è stata rilevata una presenza anomala di zanzare che ha obbligato in tutta.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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