A Castelsangiovanni apre il primo Ospedale di comunità della provincia

Da ilpiacenza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelsangiovanni è stato inaugurato il primo Ospedale di comunità della provincia di Piacenza. La struttura è stata concepita per facilitare il passaggio tra ospedale e casa, assicurando continuità nelle cure ai pazienti. L'apertura rappresenta un passo importante per la rete sanitaria locale, offrendo un punto di riferimento per l’assistenza territoriale e il supporto nelle fasi di transizione tra le strutture ospedaliere e il domicilio.

«Un nuovo tassello della sanità territoriale prende forma a Castelsangiovanni: apre il primo Ospedale di comunità (Osco) della provincia di Piacenza, una struttura pensata per garantire continuità nelle cure e accompagnare le persone nei momenti di passaggio tra ospedale e domicilio e viceversa».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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