A Castelsangiovanni apre il primo Ospedale di comunità della provincia

A Castelsangiovanni è stato inaugurato il primo Ospedale di comunità della provincia di Piacenza. La struttura è stata concepita per facilitare il passaggio tra ospedale e casa, assicurando continuità nelle cure ai pazienti. L'apertura rappresenta un passo importante per la rete sanitaria locale, offrendo un punto di riferimento per l’assistenza territoriale e il supporto nelle fasi di transizione tra le strutture ospedaliere e il domicilio.

«Un nuovo tassello della sanità territoriale prende forma a Castelsangiovanni: apre il primo Ospedale di comunità (Osco) della provincia di Piacenza, una struttura pensata per garantire continuità nelle cure e accompagnare le persone nei momenti di passaggio tra ospedale e domicilio e viceversa».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sono realtà le Case della comunità nel sud pontino e il primo Ospedale di comunità“Rilasciamo ai cittadini un nuovo modello di sanità; oggi non stiamo inaugurando solo delle nuove strutture ma un nuovo paradigma della sanità”:... IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità: “Un nuovo modello di sanità”E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scarcerazione Giuseppe Alberti e la madre Giuseppina, il Gip la rigetta; Si ferisce alla gamba con una motosega, grave uomo di 51 anni; Tamponamento tra un bus e tre auto lungo la Provinciale per Mucinasso, feriti alcuni passeggeri; Delitto di Castello, la difesa: Carcere e domiciliari non servono. Dopo anni di attese, l’ospedale di Cuasso al Monte non riaprirà: la decisione è definitiva. - facebook.com facebook Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. Il via libera del Consiglio di Stato al nuovo ospedale di Trento in primo piano sui giornali locali oggi in edicola in Trentino x.com